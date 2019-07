Für die SV Ried und Gurten wird es heute ernst

Heute Abend wird es für die SV Guntamatic Ried und die Union Gurten nach einer intensiven Sommervorbereitung in der ersten Runde des ÖFB-Cups ernst.

Die Rieder sind bereits gestern nach Bruck an der Leitha gefahren, wo nur wenige Kilometer vom Neusiedler See entfernt um 18.30 Uhr das Duell gegen Regionalligist Bruck an der Leitha angepfiffen wird. SVR-Trainer Gerald Baumgartner erwartet einen "kompakten und unangenehmen" Gegner.

Für die Innviertler ist das Cupspiel die Generalprobe für den schweren Meisterschaftsauftakt mit Spielen gegen die Titel-Mitfavoriten Austria Klagenfurt und Austria Lustenau. Als Favorit geht die Union Gurten in das Heimspiel gegen den FC Zell am See, der in der Salzburger Liga, ungefähr vergleichbar mit der OÖ-Liga, kickt. "Zell am See hat eine spielstarke Mannschaft mit guten Einzelspielern, wir dürfen den Gegner auf keinen Fall unterschätzen, sonst gibt es ein böses Erwachen. Ich erwarte von meiner Mannschaft vollen Einsatz und den Einzug in die zweite Cuprunde", sagt Gurten-Trainer Peter Madritsch im OÖN-Gespräch.

Madritsch muss im ersten Pflichtspiel der Saison auf Jakob Kreuzer und Mijo Miletic verzichten. Miletic wird auch im ersten Ligaspiel nicht zur Verfügung stehen.

Neu in Gurten ist der kroatische Stürmer Filip Matijasevic, der vom kroatischen Zweitliga-Verein Hrv Dragovoljac ins Innviertel wechselte.

Mit der Saisonvorbereitung ist Madritsch zufrieden. "Die Mannschaft hat sich sehr gut weiterentwickelt, ich würde sagen, wir sind auf Kurs, die Leistungen in den Aufbauspielen stimmen mich sehr zuversichtlich."