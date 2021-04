Für die SV Guntamatic Ried geht es jetzt Schlag auf Schlag

Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt nach dem wichtigen 2:0-Auswärtssieg gegen die Admira derzeit vier Punkte. Heute empfangen die Rieder um 17 Uhr Altach in der Josko-Arena. Die bisherigen beiden Saisonduelle mit den Vorarlbergern haben die Innviertler verloren, das soll sich heute Nachmittag ändern. "Wir sind in der Lage, gegen Altach zu gewinnen. Es könnte viel Geduld gefragt sein", sagt Trainer Andreas Heraf.

Mit einem Sieg heute gegen Altach könnten die Rieder einen durchaus großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Gespannt darf man sein, welcher Mannschaft Heraf heute das Vertrauen schenkt. Der Trainer betonte in Interviews zuletzt, dass der gesamte Kader wichtig sei. Zuletzt stand mit Matthias Gragger ein 19-jähriger Jungprofi gegen die Admira von Anfang an auf dem Platz.

Nach dieser Partie geht es dann für die SV Ried Schlag auf Schlag. Am kommenden Dienstag, 20. April, gastiert man bei der krisengeschüttelten Wiener Austria, die wegen großer finanzieller Probleme um die Lizenz für die kommende Saison bangen muss.

Am Samstag, 24. April, kommt St. Pölten nach Ried, drei Tage später, am Dienstag, 27. April, findet in St. Pölten das Rückspiel statt.

