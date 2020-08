Für den Nachwuchs wurde ein Fußballtraum "real"

Der Nachwuchs in und um Schärding trainierte vom 10. bis 14. August "königlich". Der Grund: Die Fußballschule der "Galaktischen", von Real Madrid, war zu Gast beim SK Schärding. Reinhard Wagner, Jugendleiter der SK Schärding Juniors, hatte sich ganz bewusst für die Fußballschule von Real Madrid entschieden. "Wenn nicht der Name ‚Real Madrid‘ Kinder zum Fußball bringt, welcher denn sonst", war Wagner bereits im Vorfeld des Trainingscamps überzeugt. Er sollte Recht behalten. Dabei war vier Tage vor Beginn der Veranstaltung noch völlig ungewiss, ob das Camp überhaupt stattfinden würde können: nicht corona-, sondern wasserbedingt. Denn nach den heftigen Regenfällen stand der Fußballplatz des SK Schärding am Donnerstag, 6. August, noch hüfthoch unter Wasser. "Nur der Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr und vielen Ehrenamtlichen im Verein war es zu verdanken, dass wir das Fußballcamp doch noch planmäßig durchführen konnten", ist Wagner dankbar. So jagten vergangene Woche 80 Nachwuchstalente unter fachlicher Anleitung dem runden Leder hinterher, und sie alle kamen in den Genuss von verwendetem Hightech-Equipment wie GPS, Tracktic, Sportstation und Exerlights. Damit wurden auch Sprint-, Dribbling- und Durchschnittsgeschwindigkeit während eines Spiels gemessen. Insgesamt 30 Stunden Fußball auf hohem Niveau gehörten ebenso wie sportgerechte Mahlzeiten, Ernährungstipps und Wertevermittlung zum Programm der Fußballschule.

Besondere Highlights für die Kinder: Jeden Morgen liefen die Nachwuchskicker zur Vereinshymne von Real Madrid auf den Sportplatz ein. Einem Teilnehmer wurde eine besondere Ehre zuteil: Aufgrund seiner gezeigten Leistungen wird der elfjährige Vito Filip Lang mit einer Reise nach Madrid ins Bernabeu Stadion belohnt. Großer Wert wurde im Camp auch auf den Teamgeist gelegt. Ausgezeichnet wurde dabei eine Jugendliche: Die 16-jährige Nadine Feichtinger entschied die "Fairplay and Teamspirit"-Wertung für sich.

80 Talente nahmen kürzlich am viertägigen Real Madrid Fußballcamp der SK Schärding Juniors teil. Bild: SKS Juniors

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.