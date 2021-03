Für 160 Kinder geht es wieder rund

Aufgrund des wochenlang schlechten Wetters war die Platzsanierung in der SK Schärding Baunti-Arena noch nicht abgeschlossen. Im Sinne der Kinder konnte jedoch schnell eine Lösung gefunden werden. Ohne lange zu zögern stimmten die Bürgermeister der Schärdinger Nachbargemeinden St. Florian (Bernhard Brait) und Brunnenthal (Roland Wohlmuth) der Benutzung der Fußballplätze in Brunnenthal und in Pramhof (St. Florian) zu. Daher haben die Nachwuchskicker des SK Schärding nun die Möglichkeit, unter Einhaltung der Auflagen auf drei verschiedenen Plätzen zweimal wöchentlich zu trainieren. „So sehr wir uns natürlich freuen, dass so viele Kinder aus Schärding und den umliegenden Gemeinden beim SK Schärding dem runden Leder nachlaufen, so ist es mittlerweile doch eine enorme Herausforderung, die Trainingseinheiten aller Jugendmannschaften zu koordinieren. Dass wir die Plätze der Nachbargemeinden im Frühjahr für Trainingszwecke nutzen dürfen, hilft uns natürlich enorm. Danke auch an dieser Stelle an die Bürgermeister beider Gemeinden und auch an Schärdings Bürgermeister Franz Angerer, der uns als „Vermittler“ zur Seite stand", freut sich Reinhard Wagner, Nachwuchsleiter des SK Schärding, über den "Neustart".

