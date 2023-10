Für 1,2 Millionen Euro soll der Erfolg in Hohenzell nachhaltig gesichert werden

Spätestens im April 2024 soll die "Doma-Arena" in Hohenzell in neuem Glanz erstrahlen.

Am vergangenen Wochenende feierte die Kampfmannschaft des SV Hohenzell mit einem 7:0 in Schlierbach den höchsten Bezirksliga-Sieg in der Vereinsgeschichte. Aber auch abseits des grünen Rasens arbeitet man beim Tabellensechsten der Bezirksliga Süd derzeit für den langfristigen Erfolg. Seit Ende Juni wird die Hohenzeller Sportanlage neu gebaut beziehungsweise generalsaniert.