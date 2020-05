Natur pur: Auszeit mitten unter Baumwipfeln Im Herzen des Sauwaldes befindet sich ein Ausflugsziel der besonderen Art – der Baumkronenweg in Kopfing. Der Baumwipfelpfad ist gänzlich aus Holz, führt in luftiger Höhe durch herrliche Nadel- und Mischwälder und lässt die Besucher den Lebensraum Wald aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Zu entdecken gibt es dort jede Menge und wer schon als Kind davon geträumt hat, in einem Baumhaus zu übernachten, sollte die Gelegenheit nutzen und im