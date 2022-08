Fünf Tage voller Musik  Zeit zu schlafen ist später

Viel Musik und wenig Schlaf. Dozenten und Schüler sind am letzten Tag des 11. New-York-City-Musikmarathons, bei dem die OÖN Medienpartner sind, zwar etwas geschlaucht, aber dann doch hellwach, wenn es auf die Bühne geht, wo Combos und Sängerinnen aufführen, was sie in den Workshops gelernt und geprobt haben. Gleich zu Beginn begeistern die Kinder mit beachtlichem Können, liebevoll dirigiert und begleitet von Trompeter Simon Plötzeneder. Dreieinhalb Stunden später sind Profis wie der Pianist Ernst Kreuzmair aus Simbach und die Sängerin Ulli Burgstaller aus Altheim mit ihrer Combo auf der Bühne, auch sie haben wieder von den Dozenten profitiert.

Auch Kinder nahmen an den Workshops teil, links Simon Plötzeneder. Bild: OÖN-rasch

Über die lateinamerikanische Musik habe er diesmal Differenzierteres gelernt, stellt Kreuzmair fest. Das Upper Austrian Jazz Orchestra hat ihm sehr gefallen, er spielt auch selber in zwei Big Bands. Alle Konzerte konnte er sich nicht anhören, weil er selbst zweimal für Konzerte anderswo gebucht war. "Es ist toll, wenn man so eine Möglichkeit vor Ort hat", lobt er das Workshop-Angebot, das Gernot Bernroider zusammenstellt. "Es klingt schön, wenn wir zu sechst in einer Gruppe spielen, und das ist ja bei Bassisten so selten", erzählt Daliah Frühling und ist begeistert vom New Yorker Dozenten Ike Sturm, der gute Stimmung verbreitet. Daliah ist nicht nur Teilnehmerin, sondern packt auch in der Organisation mit an, egal ob beim Filmen, Kartenverkauf, Schachteln schleppen, aufräumen. Seit sechs Jahren ist sie dabei. Das Konzert von Chanda Rule und The Sweet Emma Band war für Astrid Aichinger herausragend. Sie ist als Gesangsschülerin von Danielle Lous aus den Niederlanden beim Abschlusskonzert aufgetreten – mit kräftigerer Stimme als vor einem Jahr.

Das Oberösterreichische Jugendjazzorchester, geleitet von Andreas Lachberger Bild: rasch

"Wie eine neue Familie"

Wie eine neue Familie, so empfindet Christian Wegscheider das Gemeinschaftsgefühl in den fünf Tagen. Er leitete den Workshop Songwriting und Arrangement, der erstmals angeboten wurde. "Die Songs sind so geworden, wie die Personen sind", freut er sich. Auch fürs Publikum hat er Lob: "Wir haben uns ausgesprochen wohlgefühlt", sagt er über seinen Jazzbaby-Auftritt mit Stefanie Boltz aus München.

"Kai Strauss & The Electric Blues Allstars und die Big Bands, Chanda und Paul Zauner" – es ist großartig, diese Künstler hierherzubringen, lobt der treue Konzertbesucher Gerhard Herlbauer aus Braunau, der auch Erfahrung als Veranstalter hat – mit dem Team 68 Braunau. Seit vier Jahren kauft er sich den Festivalpass.

Er wünscht sich noch mehr Besucher aus der Region und plant, nächstes Jahr auch im Schlagzeug-Workshop mitzumachen. Daliah Frühling hofft, dass es den Leuten weiterhin gefällt und es auch für 2023 wieder genug Sponsoren gibt. Dass junge Leute nachkommen und sich eine örtliche Jazz-Szene entwickelt, möchte Ernst Kreuzmair.

Nachgefragt

Der New-York-City Musikmarathon hat auch heuer wieder begeistert. Was hat Ihnen besonders gefallen?

"Jeden Tag den eigenen Fortschritt beim Singen zu merken, ist ein tolles Gefühl." – Astrid Aichinger, Workshop-Teilnehmerin aus Altheim

"Wir haben in wenigen Tagen neue Musik entwickelt und die gleich aufgeführt." – Christian Wegscheider, Dozent und Künstler aus Tirol

"Man kann immer was dazulernen, wenn der Lehrer besser ist als man selbst." – Ernst Kreuzmair, Workshop-Teilnehmer aus Simbach

"Ike Sturm bringt das Flair aus New York mit, von ihm zu lernen, ist der Wahnsinn." – Daliah Frühling, Teilnehmerin und Organisatorin aus Salzburg

"Es ist großartig, welche Musiker hier auftreten, die Qualität steigt von Jahr zu Jahr." – Gerhard Herlbauer, Konzertbesucher aus Braunau