Fünf neue Riesenleinwände im Star Movie Ried installiert

Vor wenigen Tagen wurden die Kinosäle eins bis fünf im Rieder Kino Star Movie mit neuen Leinwänden ausgestattet. Die größte Fläche im "Kino eins" hat eine Breite von mehr als 15 Metern und ist mit einer Gesamtfläche von 110 Quadratmetern größer als viele Wohnungen. "Neben Komfort, Service und dem Sound ist uns natürlich eine perfekte Bildqualität sehr wichtig", sagt Hans-Peter Obermayr, Geschäftsführer von Star Movie. Die Leinwände werden durchschnittlich alle acht Jahre komplett getauscht. Insgesamt wurden in den fünf Sälen in Ried mehr als 400 Quadratmeter silberbeschichtete Leinwände aus einem Spezialwerk in Irland montiert. Die Beschichtung garantiere besonders gute 3D-Effekte, so Obermayr

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.