Die am Montag von einem Geschworenengericht verhängten fünf Jahre unbedingte Freiheitsstrafe für den ehemaligen Drahtzieher des Neonazi-Netzwerkes Objekt 21, die OÖN haben berichtet, sind der Staatsanwaltschaft Ried zu wenig. Diese meldete gestern bereits Berufung an. Weiters meldete Alois Ebner, Leiter der Staatsanwaltschaft Ried, Beschwerde an, weil eine bedingte Entlassung vom Herbst 2018 nicht widerrufen wurden.