Fünf Gottesdienste am Sonntag in Brunnenthal

mit einer Auferstehungsfeier, Osterfeuer am Dorfplatz und Gottesdiensten in der Kirche sowie in den Ortschaften Eggersham, Wallensham und Hueb. Und es wurden mitgebrachte Ostergaben gesegnet – um anschließend im Kreise der Familie zu Hause verzehrt zu werden. Für die Mitfeiernden gab es auch gesegnete Ostereier als kleines Geschenk der Pfarre.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Brunnenthal Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.