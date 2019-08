Führungswechsel in Schalchen: Neuer Bürgermeisterkandidat

Dieser löst nun den bisherigen Spitzenkandidaten Helmut Sperl ab. Seinen Fokus legt Schmögl für die Gemeinde vor allem auf die Themen Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz, in denen Schalchen laut dem 23-Jährigen noch Aufholbedarf habe.

"Damit hier Lösungen auf den Weg gebracht werden können, braucht es vor allem eines: die Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander aller Parteien im Gemeinderat sowie mit den Nachbargemeinden und dem Land Oberösterreich. Dafür werde ich mich mit ganzer Kraft einsetzen", sagt der junge VP-Politiker, der bereits seit seiner Schulzeit politisch aktiv ist. Auch im Gemeinderat besitzt Schmögl bereits seit vier Jahren ein Mandat. Beruflich arbeitet der Schalchner als Projektleiter im IT-Bereich. Innerhalb der Gemeinde engagiert sich Schmögl auch im Vereinswesen. Hier hat er einen Posten als Fußballnachwuchstrainer im Sportverein.

"Wir haben den Generationswechsel vorgezogen", begründet Helmut Sperl die überraschende Kandidatenänderung der ÖVP für die Bürgermeisterwahl in Schalchen. Er wollte ursprünglich eine Periode bleiben und Schmögl in dieser Zeit als Nachfolger aufbauen. "Er ist ein cleverer Bursche mit guten Ideen und es gibt volle Unterstützung für ihn von der Partei", beschreibt Sperl, der zwar schon an einer Wahlstrategie gearbeitet hatte, aber auch betont, dass er beruflich sehr eingespannt ist. Sperl ist selbstständig im EDV-Bereich tätig. Er bleibt Vizebürgermeister und Fraktionsobmann der ÖVP Schalchen. "Andreas Schmögl hat den besseren Zugang zu den Jungen. Es macht Sinn, dass er sich um Nachwuchs in der Partei bemüht. Wir sind uns alle einig, dass wir den Generationswechsel brauchen."

