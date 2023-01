Führungen am Unteren Inn

Dabei werden auch umgesetzte und noch geplante Maßnahmen zum Feuchtgebietsschutz besichtigt. Treffpunkt ist beim Infozentrum.

Ab Sonntag, 5. Februar, beginnen wieder die wöchentlichen Führungen mit Biologin Beate Brunninger, Treffpunkt ist jeden Sonntag um 10 Uhr beim Naturium in Ering. Im Februar geht es um die Tiere, die um diese Jahreszeit am Stausee und im Auwald zu beobachten sind. Anmeldung per E-Mail an naturium@rottal-inn.de

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper