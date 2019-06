Führerscheinneuling überschlug sich mehrmals mit Pkw

Der 17-Jährige fuhr am 15:08 Uhr mit einem Pkw in Tumeltsham auf der B141a in Richtung Walchshausen. Beifahrerin war eine ebenfalls 17-Jährige. Beide stammen aus dem Bezirk Grieskirchen.

In einer leichten Linkskurve kam der Pkw-Lenker mit dem Auto rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und das Auto blieb in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Die beiden 17-Jährigen konnten sich aus dem schwer beschädigten Pkw noch selbst befreien und wurden von anwesenden Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Nach der notärztlichen Versorgung wurden die beiden mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.