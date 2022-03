Frühjahrstrio Guten Appetit, 50 plus & Familienglück

Bei den „1. Innviertler Spieletagen“ können mehr als 500 Spiele nach Herzenslust ausprobiert werden. Neben zahlreichen Ausstellern zum Thema Genuss, Freizeit, Gesundheit, Urlaub, Familie und Wohlfühlen gibt es auch noch viele andere Aktivitäten. Auch die beliebten Live-Kochshows finden in der Halle 15 wieder im Stundentakt statt. Die Innviertler Haubenköche Peter Reithmayr (Aqarium) und Dominik Bauböck sowie Viktoria Stranzinger (Gewinnerin Kochgiganten) präsentieren den Besuchern ihre Kochkünste. Gemütlich wird es in der heuer vergrößerten Weinlounge, die am Samstag, 9. April, bis 21 Uhr geöffnet hat. 20 Winzer aus Österreich und einer aus Georgien laden zu Verkostungen ein.

Es gibt auch zwei Familienkonzerte, die man ohne zusätzliche Kosten genießen kann. Am Samstag, 9. April, steht „Ratzfatz“ auf der Bühne, am Sonntag, 10. April, um 15 Uhr Bluatschink.

Weitere Infos und die aktuellen Hygiene-Empfehlungen gibt es unter www.fruehjarstrio-ried.at