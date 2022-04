Frühjahrstrio: Eine Messe für die ganze Familie

"Endlich gibt es für unsere Besucher wieder ein besonderes Messeerlebnis. Wir bieten ein informatives und abwechslungsreiches Programm für Familien und Genießer in sechs Hallen", freut sich Rieds Messedirektor Helmut Slezak schon auf das "Frühjahrstrio" am kommenden Wochenende. Die Besucher dürfen sich auf Kulinarik, erlesene Weine und tolle Kochshows freuen, für die Kinder gibt es ein Spitzenprogramm mit Familienkonzerten sowie zahlreichen Erlebnisstationen.

Bei den "1. Innviertler Spieletagen" können mehr als 500 Spiele nach Herzenslust ausprobiert werden. Spielpädagogen stehen für Beratung und Anleitung zur Verfügung. In der Halle 15 lädt das Genussland Oberösterreich ein, Schmankerl an den Marktständen zu verkosten und für Zuhause zu erwerben. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Von Innviertler Knödeln und Surspeck, Wurst und Käse, Brot und Gebäck bis hin zu süßen Versuchungen, Edelbränden, Liköre, eine große Biervielfalt und vieles mehr. Erlesene Weine von rund 20 Winzern können am Samstag, 9. April, sogar bis 21 Uhr verkostet werden. Es gibt auch eine kleine Auswahl an Spirituosen, Gin sowie Whisky.

50 Mitglieder mit rund 2000 verschiedenen Produkten sind bei den Direktvermarktern "Wie’s Innviertel schmeckt" vernetzt. Alois Selker und sein Team werden am Wochenende einen Querschnitt aus der Produktion der Betriebe präsentieren.

Die "50 Plus" punktet mit zahlreichen Ausstellern zu den Themenbereichen Urlaub, Ausflüge, Freizeit, Kosmetik, Gesundheit, Wellness sowie Wohnen und Life-style.

Neu aufgenommen wurde heuer das Thema "Familienglück". Viele Mitmach-Stationen und Auftritte warten auf die ganze Familie, es gibt Zaubershows, ein Kasperltheater, eine Dinoshow. Vor der Halle 13 gibt es außerdem ein Glücksrad, ein Bungee-Trampolin und einen Kinderzug für die kleinen Besucherinnen und Besucher.

Geöffnet ist das "Frühjahrstrio" an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr, die Weinlounge am Samstag exklusiv bis 21 Uhr. Achtung: Beim Eingang wird eine 3G-Kontrolle durchgeführt. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der Messe Ried unter www.fruehjahrstrio-ried.at