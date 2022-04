Frühjahrstrio: 120 Aussteller laden zur Genuss-Messe ein

Rund 120 Aussteller bieten ab heute in sechs Messehallen eine große Vielfalt zu den Themen Genuss, Freizeit, Gesundheit, Urlaub, Familie und Wohlfühlen an. Neben den altbewährten Themen 50 Plus und Guten Appetit gibt es heuer als weiteren Schwerpunkt das Thema "Familienglück". "Wir haben die Messe bewusst um dieses Thema erweitert. Wir glauben, dass es sehr gut dazupasst. Vor allem die ersten Innviertler Spieletage und die zwei Familienkonzerte werden für die Besucher sicher interessant", sagt Messedirektor Helmut Slezak.

Kulinarik für jeden Geschmack, erlesene Weine von 20 österreichischen Winzern, tolle Kochshows mit Innviertler Spitzenköchen sowie regionale Besonderheiten aus dem Genussland Oberösterreich werden die Besucher begeistern. Der Verein "Wie s’Innviertel schmeckt" wird einen Produktquerschnitt seiner 50 Mitglieder präsentieren. Wer sich ein wenig durchkosten will, sollte am Samstag und Sonntag nur ein "spärliches" Frühstück einnehmen.

Am Samstag, 9. April, gibt es um 16 Uhr ein Konzert mit "Bluatschink", am Sonntag, 10. April, steht um 15 Uhr "Ratzfatz" auf der Messebühne.

Die OÖN präsentieren täglich Vorträge zum Thema Bewegung. Die Messebesucher können unter der Anleitung von Experten kurze Einheiten absolvieren und Übungsvorschläge für zuhause mitnehmen.

Bei den ersten Innviertler Spieltagen können mehr als 500 Brettspiele unter der Anleitung von Spielpädagogen getestet werden: ein Spaß für Groß und Klein.