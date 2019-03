Frühjahrsmesse: Zum zehnten Geburtstag viel Kulinarik und Musik

BRAUNAU. Volle Ausstellungshallen und jede Menge Rahmenprogramm bei der 10. Frühjahrsmesse.

Informieren, schlemmen, genießen auf der Frühjahrsmesse Bild: HCH

Alles ist angerichtet für die zehnte Frühjahrsmesse des Braunauer Ausstellungsvereins, heuer von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. März. Die Hallen sind ausgebucht, rund 100 Aussteller werden ihre Produkte und Dienstleistungen drei Tage lang präsentieren. Alles rund um die Themen Lifestyle, Gesundheit, Kosmetik, Fitness, Mode, gutes Hören, Garten, Wohnen steht an diesem Wochenende im Mittelpunkt. Messe-Obmann und Organisator Herwig Untner ist zufrieden: "Die Nachfrage war gut, das Haus ist voll. Ich hoffe, die Besucher kommen wieder in Scharen." Diese soll auch das bunte Rahmenprogramm in die Messehallen locken. Denn auch heuer wird bei der Frühlingsmesse unter anderem auf Genuss gesetzt.

Am Freitagabend wird ab 18 Uhr zur Langen Nacht des Kulinariums geladen. Thomas Casata spielt am Klavier und singt, optional dazu kann ein Drei-Gänge-Menü, serviert vom Catering-Service des Lokschuppens, genossen werden. Das Rahmenprogramm geht am nächsten Morgen weiter, wenn ab 11 Uhr im Vortragsbereich der Halle 3 regelmäßig referiert wird (genaues Programm siehe Infokasten). Im Kulinarium dreht sich auch am Samstag alles um Genuss. Moderator Woife Berger alias "Der Fälscher" begleitet durchs Schaukochen. Um 13 Uhr zeigt das Team des Restaurants Hoch2 aus Maria Schmolln, wie ein Saiblingsfilet mit Brunnenkresseravioli und feiner Muschelvariation zubereitet wird. Um 14 Uhr gibts frische Ideen für den kulinarischen Frühling vom Lokschuppen-Team. Um 15 Uhr ist Grillmeister Wolfgang Faistauer am Werk, um 16 Uhr bereiten die Schüler und Lehrer der HLW Braunau diverse Miniburger zu. Und weil die HLW-Schüler nicht nur kochen, sondern auch singen können, sind sie ab 17 Uhr zu hören. Der kulinarische Genuss am Sonntag beginnt ab 11.30 Uhr, wenn zum zünftigen Frühschoppen mit Weißwurst und Brezen, Kabarettisten Woife Berger, dem Witzemeister Jakob Puchmayr und dem Aktionsmeister Fred M. geladen wird.

Auch die OÖNachrichten sind vor Ort und verlosen einen von 13 Familienurlauben. Mehr Infos beim OÖN-Stand im Kulinarium. Die Messe ist täglich, von 10 bis 18 Uhr geöffnet, das Kulinarium am Freitag und Samstag, von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt und das Parken sind gratis.

Vorträge in Halle 3

Freitag, 22. März

14 Uhr: Was ist mein Haus wert?; Christian Haidinger, (RE/MAX)

Samstag, 23. März

11 Uhr: Wunderwerk Gehör; Clemens Fonfe (Neuroth)

13 Uhr: Schwermetallmessung und Ausleitung. Ein Leben ohne chronische Krankheiten; Walter Schwarzl (WunderNatur)

14 Uhr: Wie verkaufe ich meine Immobilie richtig?; Martin Rachbauer (RE/MAX)

15 Uhr: Anti-Aging beginnt im Darm; Barbara Prillhofer-Lutz (Heilpraxis Prillhofer)

Sonntag, 24. März:

11 Uhr: Drei effektive Wege krank zu werden: Die Nebenwirkungen moderner Medien; Liga Leben+Gesundheit

13 Uhr: Lebensqualität und Gesundheit stärken; Friedrich Kettl (KETTL Beratung)

14 Uhr: Immobilien optimal finanzieren; Walter Lugmayr (RE/MAX) und Bernd Ebner (Realfinanz)

15 Uhr: Die fünf wichtigsten Säulen zur Stressbewältigung; Barbara-Prillhofer-Lutz (Heilpraxis Prillhofer)

16 Uhr: Reishi: Warum er wirkt und wie Vitalpilze unsere Welt retten können; Walter Schwarzl (WunderNatur)

