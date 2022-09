"Früher ist sicher mehr Heu unter den Regen gekommen"

Klimawandel, Wandel in der Technik, Drohnen und Digitalisierung – kaum ein Lebens- und Arbeitsbereich ist so von Veränderungen beeinflusst wie die Landwirtschaft. August Landlinger (76) aus St. Marienkirchen am Hausruck ist Landwirt mit Leib und Seele. Im Interview spricht er über Veränderungen, darüber, dass er an die Sinnhaftigkeit der Technologisierung glaubt, über das Berufsbild des Landwirts und darüber, ob früher wirklich alles besser war.