Frontalzusammenstoß in Aurolzmünster forderte 2 Verletzte

Rettung, Feuerwehr und Polizei standen am Donnerstag gegen 8:40 Uhr im Gemeindegebiet von Aurolzmünster im Einsatz, nachdem ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Ried mit seinem Pkw auf der Mehrnbacher Landesstraße über die Fahrbahnmitte gekommen war. Sein Wagen kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Kastenwagen einer 25-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen.

Beide Beteiligte wurde so schwer verletzt, dass sie nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Ried gebracht werden mussten, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Für die Aufräumarbeiten rückte die freiwillige Feuerwehr Aurolzmünster an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.