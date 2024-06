Fritz Rödhammer: Der letzte Fleischermeister in Braunau

Tradition ist ein Begriff, der auf die Fleischerei Rödhammer in mehrfacher Hinsicht zutrifft. Zum einen, weil mit Fritz und Anna Rödhammer bereits die dritte Generation den Betrieb – der seit 1938 in Familienbesitz ist – führt. Zum anderen, weil man mit der Fleischerei ein altes Handwerk hochhält, das wie so viele andere in der gewohnten Form zu verschwinden droht.