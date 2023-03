Frischgebackene Kommerzialräte

Heißbauer führt ein EDV- und Bürotechnikunternehmen in Ried, das er 1999 gegründet hat. Heißbauer ist Obmann der Wirtschaftskammer Ried und seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik engagiert.

Herbert Wiesbauer führt die Mühle Wiesbauer in Obernberg, die vor der Übergabe an die vierte Generation steht. Herbert Wiesbauer leitet das Unternehmen seit 1983, seit 1993 ist die Mühle auch Hersteller von Biofutter und zählt in diesem Bereich zu den Pionieren.

