Friedliche Kundgebung in Braunau geplant

Deshalb wird am Freitag, 7. Jänner, zu einer friedlichen Kundgebung im Gedenken an die mehr als 13.000 Covid-Toten geladen. Es wird ein Zeichen gesetzt, für alle jene, die unter der Pandemie besonders leiden.

Beginn ist um 18.30 Uhr am Stadtplatz in Braunau. Um 19 Uhr werden Kerzen angezündet (oder mit dem Handy geleuchtet) – dann folgt 15 Minuten lang Stille. "Wir verzichten auf alles, was laut ist – keine Megaphone, Trillerpfeifen oder Sonstiges", heißt es seitens der Veranstalter. Auch Flyer und Transparente jeder Art sind nicht erwünscht. Diese Kundgebung sei eine "aus der Zivilgesellschaft für die Gesellschaft", wird betont. Der 7. Jänner sei Startpunkt für weitere solche Initiativen im Bezirk Braunau.