Friedburg will nach 1:5-Pleite wieder ein anderes Gesicht zeigen

Es sind keine einfachen Wochen für die Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf. Erst das bittere Aus im Landescup-Viertelfinale gegen Pregarten, das im Elfmeterschießen verloren ging, und dann die hohe Pleite (1:5) am vergangenen Dienstag im Nachtragsspiel in Bad Ischl. Vor allem die Leistung gegen die Mannen aus der Kaiserstadt stimmt Trainer Franz Aigner nachdenklich. "Ich bin das erste Mal, seitdem ich Trainer in Friedburg bin, richtig enttäuscht", sagt Aigner. "Bad Ischl war uns in allem überlegen. Vor allem, was Einstellung und Kampfgeist betrifft."

Attribute, die laut Aigner im Kampf um den Klassenerhalt aber Grundvoraussetzungen seien. "Gute Fußballer hat in dieser Liga jeder in der Mannschaft. Wenn die Einstellung nicht passt, wird es schwer, diese Klasse zu halten." Aktuell ist das Polster auf den Tabellenletzten FC Wels mit sechs Punkten aber noch komfortabel.

Heute (19 Uhr) ist der 14. der OÖ-Liga auswärts gegen Edelweiß Linz trotzdem auf Wiedergutmachung aus. Auch wenn gegen den Tabellendritten die Rollen klar verteilt sind. "Wir schauen, dass wir was mitnehmen. Aber es wäre eine Sensation", sagt Aigner. Zählbares will auch die Union Ostermiething beim heutigen Gastspiel (19 Uhr) in Dietach endlich wieder holen. Der Aufsteiger wartet mittlerweile seit sechs Spielen auf einen Sieg.

In der Regionalliga Mitte will die Union Gurten beim Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen Treibach an die Leistung beim Nachtragsspiel am vergangenen Dienstag gegen Kalsdorf anschließen. Die Gurtner waren gegen den Drittletzten der Tabelle in allen Belangen überlegen und siegten mit 5:1. Gegen Treibach geht die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch als Favorit ins Spiel.

"Ich erwarte einen sehr kompakten und zweikampfstarken Gegner, der im Abstiegskampf dringend Punkte benötigt", sagt Madritsch. Bei den Gurtnern ist der Einsatz von Rene Kienberger (Verletzung an der Leiste) fraglich. Derzeit liegen die Gurtner auf dem sehr guten vierten Tabellenplatz. "Unser Saisonziel war eine Top-fünf-Platzierung. Jetzt müssen und werden wir die Spannung hochhalten, um dieses Ziel zu erreichen. Es warten noch mehrere Spiele mit Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte", sagt Madritsch.

Ein schwerer Gang steht den Jungen Wikingern bevor. Die zweite Mannschaft der SV Ried gastiert beim aktuellen Tabellenführer DSV Leoben. Der Druck liegt dabei ganz klar auf den Schultern der Steirer, die unbedingt in die Zweite Liga aufsteigen wollen. Trainer in Leoben ist niemand Geringerer der ehemalige FC-Bayern-Star Carsten Jancker.

