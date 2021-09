Friedburg verteidigte mit 3:1-Erfolg in Bad Schallerbach die Tabellenführung

In der achten Runde der Regionalliga Mitte empfingen die Jungen Wikinger Ried am Samstag den FC Gleisdorf in der Josko-Arena.

Die Innviertler holten zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen, diesen Erfolgslauf wollte die Mannschaft von Trainer Stefan Offenzeller fortsetzen. Doch schon in der achten Minute erzielte Matej Grgic für die Gäste den spielentscheidenden Treffer. Mit Fortdauer der Partie erspielten sich die JW, bei denen mit Manuel Kerhe, Nico Wiesinger und Julian Turi drei Schlüsselspieler fehlten, klare Spielvorteile. Viele konkrete Torchancen blieben jedoch Mangelware. "Die ersten 20 Minuten waren wir leider nicht gut, dann sind wir besser ins Spiel gekommen. Ein Punkt wäre sicher verdient gewesen", sagte Offenzeller nach dem Spiel. Am kommenden Wochenende geht es für Ried auswärts zu Spittal. Die Kärntner haben am Samstag überraschend gegen Stadl-Paura mit 0:3 verloren. "Das Ziel für das Spiel in Spittal sind ganz klar drei Punkte", sagte Offenzeller, der aller Voraussicht nach wieder auf Turi, Kerhe und Wiesinger zurückgreifen wird können.

Friedburg holt vierten Sieg

Weiterhin wie geschmiert läuft es für die Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf in der Oberösterreich-Liga. Am Freitag siegte die Mannschaft von Trainer Robert Pessentheiner in der fünften Runde auswärts in Bad Schallerbach mit 3:1. Torjäger Mersudin Jukic erzielte dabei bereits seine Saisontreffer neun und zehn und führt damit die Torschützenliste souverän an. Jukic stellte unter anderem bereits für den LASK und Grödig in der zweiten Bundesliga seine Torjägerqualitäten unter Beweis. "Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er ist nach wie vor extrem ehrgeizig und hat seine Qualitäten nicht nur im Abschluss, sondern spielt sehr mannschaftsdienlich. Jukic hilft auch den jungen Spielern im Training mit wertvollen Tipps", sagt Pessentheiner über seinen Spieler mit der Rückennummer Neun. Mit 13 Punkten aus fünf Spielen gehen die Friedburger am Samstag, 11. September, als Tabellenführer ins Heimspiel (16 Uhr) gegen den Sechsten Donau Linz. "Es wird ein enges Spiel, aber natürlich wollen wir vor unseren Fans den Erfolgslauf fortsetzen", sagt Pessentheiner im OÖN-Gespräch.