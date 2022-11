Während sich die Klubs in der Regionalliga bereits in der Winterpause befinden, rollt der Ball in den unteren Klassen noch weiter. In der Oberösterreich-Liga empfängt die SPG Friedburg/Pöndorf morgen (14 Uhr) die Union Mondsee zum Lokalderby. "Unser Ziel ist in den verbleibenden Runden natürlich, das Punktekonto aufzustocken und eine gute Ausgangslage für das Frühjahr zu schaffen", sagt Friedburg-Coach Robert Pessentheiner. Im bisherigen Saisonverlauf hatte die Spielgemeinschaft aber nicht nur