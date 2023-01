Freundschaftspartie wurde als "Risikospiel" eingestuft

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand am Samstagnachmittag das Testspiel zwischen Bundesligist SV Guntamatic Ried und dem Zweitliga-Aufstiegskandidaten Blau-Weiß Linz statt. Aufgrund der Sicherheitseinschätzung der Polizei Ried und Linz wurden laut OÖN-Informationen rund 30 Polizeibeamte angeordnet, um die Sicherheit vor Ort zu garantieren.

Auch bei der Autobahnabfahrt in Haag am Hausruck war die Polizei in Hinblick auf das Testspiel vor Ort. Grund: mögliche Auseinandersetzungen zwischen den Fan-Gruppierungen der beiden rivalisierenden Teams. Ganz unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand das erste Testspiel der beiden Vereine in diesem Jahr dann aber doch nicht statt. Rund 70 Zuschauer fanden sich auf der Tribüne im "Klaus-Roitinger-Stadion" ein. Die Rieder waren in den ersten 20 Minuten klar tonangebend, das 1:0-Führungstor erzielte Neuzugang Christoph Lang nach Vorarbeit von Stefan Nutz in der zwölften Minute. Die Linzer glichen durch Simon Pirkl in der 38. Minute aus. In der zweiten Halbzeit passierte nicht viel, die Mannschaften trennten sich mit einem 1:1.

Bei den Riedern fehlte Kapitän Marcel Ziegl wegen erneuter Knieprobleme, auch der neue Linksverteidiger Roko Jurisic fehlte verletzungsbedingt. Seifedin Chabbi musste wegen eines Schlags auf die Wade ausgewechselt werden – laut Ried-Trainer Christian Heinle eine Vorsichtsmaßnahme.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel