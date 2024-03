"Freuen uns schon riesig": Platzlwirt sperrt wieder auf

RIED. "Platzlwirt schließt nach eineinhalb Jahren wieder", titelten die OÖN am 3. November 2023. Etwas mehr als vier Monate später gibt es jetzt sehr gute Nachrichten für die Rieder Gastronomie-Szene: Das urige Wirtshaus in der Linzergasse, das im Besitz der Brauerei Ried ist, sperrt mit neuen Wirtsleuten wieder auf.

Mit Martina Gadermayr und ihrem Ehemann Manuel Gadermayr übernehmen zwei Gastro-Profis das Wirtshaus. Die Eröffnung ist für Sonntag, 5. Mai, geplant. Der Lokalname: "M2’s Platzl". Das "M2" steht für die beiden Vornamen der Wirtsleute, Martina und Manuel, die in den vergangenen zwei Jahren die Strandbar beim Badesee Pramet betrieben haben.

"Ein wunderschönes Wirtshaus"

Martina Gadermayr ist in der Rieder Gastroszene ein bekanntes Gesicht, mehrere Jahre lang führte sie das "Stehachterl" am Kirchenplatz mit Erfolg. "Wir haben lange überlegt und uns mehrere Wirtshäuser angeschaut. Das ‚Platzl‘ hat mir schon immer gut gefallen, es ist ein wunderschönes Wirtshaus. Früher war ich gerne bei Hans und Barbara Platzl (der Platzlwirt wurde von den Wirtsleuten 35 Jahre lange geführt, 2017 gingen die beiden in Pension, Anm. d. Red.)", sagt Martina Gadermayr im Gespräch mit den OÖNachrichten. Ihr Mann Manuel ist gelernter Koch und hat in renommierten Betrieben im Pongau als Küchenchef gearbeitet, ehe er im Groß- und Einzelhandel tätig war.

Martina und Manuel Gadermayr

"Mein Mann will wieder in einem Wirtshaus kochen. Die Vorbereitungszeit bis Anfang Mai ist relativ kurz, aber wir freuen uns schon riesig auf die Eröffnung", sagt Gadermayr. Gekocht werde gutbürgerlich. "Bei uns wird das Schnitzel im Butterschmalz gebraten, natürlich wird es auch einen Tafelspitz und die früher sehr beliebten Kasnocken geben", sagt Gadermayr. Die "klassische Speisekarte" werde man überschaubar gestalten, je nach Saison wird es verschiedene kulinarische Schwerpunkte wie Spargel-, Bärlauch- oder Wildwochen geben, kündigt die Wirtin an. Der Gastgarten wird am unteren Hauptplatz aufgebaut, geöffnet ist von Sonntag bis Donnerstag durchgehend von 10 bis 23 Uhr. Die Küche ist durchgehend geöffnet, am Nachmittag mit einer kleineren Karte, auch hausgemachte Kuchen und Desserts werden angeboten. "Am Freitag und Samstag ist Sperrtag, bei größeren Vorreservierungen oder für Feierlichkeiten werden wir aber öffnen", sagt Gadermayr.

Brauerei-Chef erfreut

Erfreut zeigt sich Christian Aigner, der Geschäftsführer der Rieder Brauerei, der das Traditionswirtshaus gehört. "Wir freuen uns, dass wir zwei Profis aus der Gastronomie gefunden haben. Ich bin mir sicher, dass sich über die Neueröffnung nicht nur die Brauerei, sondern alle Rieder freuen. Sehr positiv ist sicher auch, dass am Sonntag geöffnet sein wird. Für die Strandbar und den Kiosk am Badesee ist die Gemeinde Pramet jetzt auf der Suche nach einem Nachfolger. Interessenten können sich beim Gemeindeamt melden.

Christian Aigner, Geschäftsführer der Rieder Brauerei Bild: (Streif)

