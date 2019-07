"Freue mich auf meine Aufgabe und vor allem: die Frauen freuen sich auf mich"

"Schon als Kind habe ich Verliebte ‚getraut’. Alle in unserem Dorf wussten, dass ich die ‚Pfarrerin’ bin. Ich war immer fasziniert von diesem Beruf", erzählt Ediana Kumpfmüller, die sich nie etwas anderes vorstellen konnte als Pfarrerin zu werden. Die 37-Jährige ist in Espirito Santo, einer Region im Südosten Brasiliens, als Kind von Kaffeebauern aufgewachsen. In ihrem Heimatort Vila Pavão (deutsch: Pfau) spricht man neben Portugiesisch auch Plattdeutsch und der evangelische Glaube sei sehr präsent, wie sie sagt.

Um sich ihren Berufswunsch zu erfüllen, studierte Ediana Kumpfmüller evangelische Theologie in São Leopoldo im südlichsten brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul. Bei einem Auslandssemester an der Ludwig-Maximilians-Universität München lernte sie den Brunnenthaler Josef kennen. Nach einem Masterstudium in Wien und der Geburt ihrer beiden Kinder (7 und 10) übersiedelte die Familie nach Schärding. Auf das zweijährige Lehrvikariat folgte das Pfarramtskandidatenjahr.

Im September übernimmt Ediana Kumpfmüller nun ihre erste Stelle als Pfarrerin in der Evangelischen Pfarrgemeinde Marchtrenk. "Ich freue mich auf meine Aufgabe und vor allem – die Frauen dort freuen sich auf mich. Das finde ich besonders schön", sagt die Pfarramtskandidatin.

Seelsorge liegt ihr am Herzen

Großen Wert legt die Lateinamerikanerin bei ihrer Arbeit darauf, auch Kinder und Jugendliche in ihre Predigten miteinzubeziehen. "Trauergottesdienste werden für Erwachsene gehalten. Das habe ich bereits als Kind in meiner Heimat Brasilien festgestellt und mir vorgenommen, dass ich das anders machen möchte. Junge Menschen mögen Empathie und Sinnstiftung. So kann auch Glaube cool sein", erklärt die Theologin, der die Seelsorge sehr am Herzen liegt. Was ihr am Innviertel besonders gefällt, beschreibt die angehende Pfarrerin so: "Die Menschen sind sehr herzlich. Anfangs, als ich nach Österreich kam, musste ich erst lernen ein Gespür für Nähe und Distanz zu entwickeln. Mein brasilianisches Temperament ging mit mir durch. Heute empfinde ich es als Riesenvorteil, dass ich keine Berührungsängste habe und merke, wie sehr das geschätzt wird."

Ihren Heimatort Vila Pavão besucht die Pfarramtskandidatin noch regelmäßig, gemeinsam mit ihrer Familie. "Unsere Kinder freuen sich auf den baldigen Urlaub in Brasilien und sind ein wenig traurig, dass wir heuer nur zweieinhalb Wochen bleiben. Für sie ist das eine ganz andere Welt, sehr naturverbunden", erzählt Ediana Kumpfmüller, die als leidenschaftliche Fußballerin für den SV Taufkirchen an der Pram kickte und in ihrer Freizeit gerne liest. Werke des brasilianischen Befreiungstheologen Ruben Alves und des Pädagogen Paulo Freire haben es ihr angetan. Und ihr Lebensmotto? "Dankbar sein. Auch für die schwierigen Zeiten. Ohne sie wäre man nicht dort, wo man heute ist. Dankbarkeit macht Freude. Glücklich sein setzt unter Druck. Nichts ist selbstverständlich."

