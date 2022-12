Freude ist auf dem Fußballplatz jetzt wieder "Dauergast"

Die Fußballerinnen des SV Taufkirchen an der Pram spielten jahrelang auf hohem Niveau. Sie waren in der zweiten Bundesliga und in der Oberösterreich-Liga erfolgreich, doch im Lauf der Zeit kamen dem Verein nicht nur einige Spielerinnen, sondern auch die früher selbstverständliche Freude am Platz und die damit verbundene Kameradschaft zunehmend abhanden.