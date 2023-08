Für Freunde des alten Bleches: Premiere für die zweitägige "Inn-Salzach-Classic"

INNVIERTEL. Die Begeisterung für alte Fahrzeuge war der Motor für die Gründung des neuen Vereines "Inn-Salzach-Classic". Der Name ist Programm: Einige Besitzer historischer Fahrzeuge haben sich zusammengetan und führen sogleich eine wohl zukünftig jährliche Classic-Ausfahrt durch. Premiere der zweitägigen "Inn-Salzach-Classic" ist am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, die OÖN sind Medienpartner. Die Ausfahrt ist schon ein Renner: Die Anmeldezahlen "gehen durch die Decke", sagt Vereinsobmann Klemens Steidl.

Steidl, WK-Braunau-Obmann und Oldtimer-Fan, ist selber jahrelang bei zahlreichen Classic-Rallyes mitgefahren. "Da geht es nicht um Polzerei, sondern um Gleichmäßigkeit und Sonderprüfungen aller Art. Solche Classic-Rallyes gibt es in ganz Österreich und auch anderen Ländern Europas. Die Grundidee ist, dass unsere Region vieles zu bieten hat und wir dies mit unserer Veranstaltungsreihe gemeinsam mit dem Tourismusverband s’Entdeckerviertel herzeigen möchten." Benzin im Blut haben auch seine Vorstandskollegen: Mit an Bord ist Josef Leimer aus Helpfau-Uttendorf, Bürgermeistersprecher mit viel Motorsporterfahrung, Franz Voggenberger aus Friedburg (Lengau), Kfz-Meister und Werkstättenbesitzer, und Christian Kirchsteiger, ebenfalls motorsporterfahren. Touristisches Know-how bringt der Geschäftsführer des Tourismusverbandes s’Entdeckerviertel mit, Georg Bachleitner.

Neues, leistbares Format

Start der ersten Ausfahrt ist in Helpfau-Uttendorf, und die Strecken führen nach Süden Richtung Flachgau, durchs Innviertel und über die bayerische Grenze. Zugelassen sind alle Fahrzeuge bis Baujahr 1993. Wichtig ist den Veranstaltern, dass die Teilnahme leistbar ist, die "Inn-Salzach-Classic" sei keinesfalls auf Gewinn ausgerichtet. Die Anmeldegebühr beträgt nur 60 Euro, das ist vergleichsweise wenig. "Wir möchten keine Veranstaltung kopieren, sondern wirklich ein neues Format inszenieren, mit leistbarer Teilnahme und einer Dauer von mindestens zwei Tagen. Wie es aussieht, könnten wir uns mit dem derzeitigen Anmeldestand möglicherweise nach der ,Mühlviertel-Classic‘ in Oberösterreich zu der bedeutendsten Mehrtages-Classic-Ausfahrt-Veranstaltung positioniert haben", sagt der Obmann, der selbst mit einem erprobten und mehr als 50 Jahre alten Triumph TR6 fahren wird. Steidl ist vor allem von der Geschichte der einzelnen Automarken fasziniert. "Wenn man sich in die Geschichte einzelner Hersteller einliest, ist man so gefesselt, das lässt einen nicht mehr los. Zudem ist die damalige Technik in den modernsten Autos von heute immer noch – oder wieder – zu finden. Bemerkenswert dabei ist, welch raffinierte und einfache Technik damals zum Einsatz gekommen ist und heute noch immer funktioniert. Nur Diagnosetester gibt es halt keinen, hier muss man sein Auto studieren", sagt Steidl.

Anmeldung online unter www.inn-salzach-classic.at

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck