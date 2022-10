Das "Concerto Jubilate" hat Franz Xaver Frenzel schon vor einiger Zeit komponiert und niedergeschrieben, das "Concerto grosso per una festa", wie das Werk weiter heißt, wird pandemiebedingt aber erst jetzt uraufgeführt. Am Samstag, 15. Oktober (Beginn 19.30 Uhr, Sparkassen-Stadtsaal), ist Frenzels "Concerto in D" erstmals im Zuge des Konzertes "Zauberhafte Klassik" zu hören. Auch Werke von Haydn und Boccherini stehen auf dem Programm.