Freizeitbad Ried öffnet ab 1. September wieder

Am Mittwoch, 11. März, um 21.15 Uhr wurde in der Hopfensauna im Rieder Freizeitbad ein letztes Mal aufgegossen. Am darauffolgenden Freitag sperrten das Hallenbad und die Saunalandschaft aufgrund der Corona-Krise zu.

Jetzt laufen bei den Verantwortlichen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung auf Hochtouren. Am Dienstag, 1. September, wird das Freizeitbad wiedereröffnet, unter Einhaltung aller Sicherheitsrichtlinien.

Diese Woche gibt es für die Mitarbeiter, die sich in Kurzarbeit befanden, Hygieneschulungen, man will bei den Verantwortlichen rund um Betriebsleiter Franz Murauer nichts dem Zufall überlassen. Der sehr hohe Hygienestandard werde noch einmal erhöht, besonders sensible Flächen werden verstärkt desinfiziert, um einen sicheren Aufenthalt zu garantieren.

Nach aktuellem Stand sind für den Badebereich 150 Gäste gleichzeitig erlaubt, für die Sauna liegt das Limit bei 91 Besuchern. Eine Blockabfertigung ist derzeit nicht geplant. Ist das Bad oder die Sauna voll, muss man warten, bis jemand das Freizeitbad wieder verlässt. Eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht besteht im gesamten Gebäude, ausgenommen auf dem Weg in ein Becken, in die Sauna oder auf der Liege. In der Sauna dürfen keine Aufgüsse mit Wedeltechnik durchgeführt werden.

Die bestehenden Jahreskarten werden am Empfang um die Anzahl der geschlossenen Tage verlängert. An den Öffnungszeiten wird nichts geändert. Das Freizeitbad hat täglich bis 21 Uhr geöffnet. Die Sauna schließt von Montag bis Samstag um 22 Uhr, am Sonntag um 21 Uhr. Die genauen Öffnungszeiten findet man auf der Homepage des Rieder Freizeitbades unter www.freizeitbadried.at

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at