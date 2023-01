Freizeitbad Ried feiert Fünf-Jahres-Jubiläum

Seit mittlerweile fünf Jahren gibt es das Rieder Freizeitbad, rund 313.000 zahlende Besucher wurden in Hallenbad und Saunalandschaft bisher gezählt, so die Stadtgemeinde, die auf Besucher weit über den Bezirk hinaus verweist. 2800 bei intensiven Nutzern beliebte Bonuskarten sind im Umlauf.

Zum fünfjährigen Jubiläum wird am Freitag, 10. Februar, von 13 bis 24 Uhr ein "Saunageburtstag" gefeiert – ab 18 Uhr mit Livemusik von den "Roadsbuam". Am Sonntag, 12. Februar, geht es von 15 Uhr bis 17 Uhr an einen Familiennachmittag mit Programm in der Badewelt. 29 Mitarbeiter sind im Rieder Freizeitbad beschäftigt.

