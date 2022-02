Freiwillige für Säuberungsaktion in Stadt gesucht

Bereits seit 1989 organisiert die Stadtgemeinde die jährliche Aktion – alle, die mithelfen wollen, werden ersucht, sich beim Wirtschaftshof anzumelden (Tel.: 07722/808-370). So könne eine effiziente Aufteilung der verschiedenen Gebiete im gesamten Stadtbereich erfolgen.

Sammelsäcke und Arbeitshandschuhe werden zur Verfügung gestellt, die gesammelten Abfälle dann an vorher vereinbarten Plätzen abgeholt und entsorgt. Die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes seien täglich für ein sauberes Stadtbild im Einsatz. Leider sei festzustellen, dass vermehrt Abfälle am Straßenrand oder in der Natur landen. Das sei ökologisch bedenklich und teuer.