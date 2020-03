Vor großen Herausforderungen und schweren Wochen steht man beim österreichischen AMS. "Unsere Telefone glühen, vor allem mit Anfragen zur Kurzarbeit", sagt Rieds AMS-Bezirksgeschäftsführer Klaus Jagereder im OÖN-Telefonat die Situation. OÖN: Wie stellt sich die Situation beim AMS Ried dar, wie groß war der Andrang am Montag vor der Geschäftsstelle? Klaus Jagereder: Der Andrang aufgrund persönlicher Vorsprachen beim AMS Ried hat sich am Montag in Grenzen gehalten. Die Informationen