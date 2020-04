Freinberger Lkw-Fahrer heute in der ZDF-Sendung "Zoom"

Ein ZDF-Fernsehteam begleitete den Freinberger Lkw-Fahrer Hermann Höglinger am 26. März bei seiner täglichen Tour. Der Schwerpunkt des Beitrags widmet sich den Staus an den Grenzen und den Problemen beim Be- und Entladen wegen der Coronakrise. Gefilmt wurde im Lkw und mittels einer Drohne.

Der Freinberger ist seit mehr als 26 Jahren für die "Gebrüder Weiss" unterwegs und macht Zustell- und Abholfahrten im Grenzraum. Seine tägliche Route führt ihn nach Passau, danach ins Postverteilerzentrum in Allhaming und danach nach Wels zu seinem Arbeitgeber. Momentan ein schwieriger Job, die Grenzen sind geschlossen, kilometerlange Staus, außerdem Ausgangsbeschränkungen und verschärfte Arbeitsbedingungen.

"Um über die Grenze zu gelangen, brauche ich eine Bestätigung meines Arbeitgebers. Mit diesem Dokument in Händen gibt es eigentlich kein Problem beim Grenzübertritt. Die Fahrt über die Grenze in Suben funktioniert mittlerweile auch wieder reibungslos", so Hermann Höglinger. Vor drei Wochen lagen die Wartezeiten bei rund sieben Stunden.

Nach wie vor schwierig ist das Be- und Entladen aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen. "Und auch die Zahl der Ladungen hat sich drastisch nach unten reduziert", sagt der Langzeit-Brummifahrer. Oft wird er gefragt, ob er sich nicht fürchtet, selbst angesteckt zu werden: "Ein gewisses Risiko besteht immer. Aber was wäre los, wenn wir nicht mehr fahren würden? Wir sollten auch in Zeiten wie diesen unseren Job ernst nehmen", sagt der Freinberger.

Der Filmbeitrag wird heute, Mittwoch, 8. April, um 22.45 Uhr auf ZDF gesendet.

