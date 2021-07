Freilufttheater mit Gespenstertreiben für die Familie

Das Schlossgespenst spukt im Konventgarten des Schlosses Ranshofen: am Samstag, 24. Juli, ab 17 Uhr; am 25. Juli, um 11 und 17 Uhr sowie am 1. August, um 11 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn, es gilt die 3G-Regel. "Sir Simon de Canterville" frei nach dem Roman von Oscar Wilde ist ein hart arbeitendes, altehrwürdiges englisches Schlossgespenst, so die Veranstalter. Und wie es sich für so ein Schlossgespenst gehört, spukt er schon seit Jahrhunderten durch das Anwesen von Canterville.

Moderne Fassung des Klassikers

Das "bauhoftheater braunau" legt sich mit einem Ensemble ins Zeug, um eine moderne Neufassung des Klassikers, geeignet für Familien mit Kindern ab sechs Jahren, zu servieren. Karten und weitere Infos gibt es via www.bauhoftheater.at und auch im Kartenbüro Braunau bei Simböck.

Am 1. August wird ab 12 Uhr im Ranshofner Konventgarten zudem ein Picknick serviert. Interessierte sind aufgerufen, sich für den "bauhoftheater Kunstrasen" einen eigenen Picknickkorb und eine Decke mitzubringen. Picknick-Boxen kann man sich auch bei der Nudelkuchl Braunau vorbestellen und am 1. August abholen. Getränke, Musik und Rahmenprogramm serviert das Y4U-Jugendforum Braunau. Der Eintritt zum Picknick ist frei.