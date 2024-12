Freilufttheater: Ganz Burghausen im Meier-Helmbrecht-Fieber

Bayern, 13. Jahrhundert, Gilgenberg (heute im Bezirk Braunau): Meier Helmbrecht, Sohn von Barbara und Martin, ist nicht zufrieden mit seinem Stand als Bauer und möchte Ritter werden. Spott und Häme im Dorf sind ihm sicher, doch Meier Helmbrecht lässt sich nicht unterkriegen und will es allen beweisen ...

Meier-Helmbrecht wird vor der weltlängsten Burg aufgeführt Bild: @DHermes

Die Geschichte des Raubritters ist im deutschsprachigen Raum bekannt als mittelhochdeutsche Versdichtung. Die Stadt Burghausen hat Christian Lex gebeten, die Geschichte des Gilgenberger Bauernsohns, der hoch hinaus wollte, neu zu interpretieren. "Helmbrecht 2025" knüpft an die lange Tradition der Burghauser Festspiele an: Seit 1920 wird das Epos in verschiedenen Interpretationen gezeigt. Mit Regisseur Moritz Katzmair arbeitet Autor Lex seit Monaten an einer großen Freilichttheateraufführung. Alleine sind die beiden nicht: 750 Ehrenamtliche werken fleißig mit. Die Geschichte nimmt immer mehr Form an, im August soll sie einem breiten Publikum gezeigt werden.

Orchester, Sänger, Akrobaten, Schaukämpfer

Zehn Pferde, 30 Schaukämpfer, 100 Komparsen, 90 Sänger, ein Orchester, mehr als 70 selbst hergestellte Kostüme, ein aufwendiges Bühnenbild, Akrobatik und Tanz, und das vor der Kulisse der weltlängsten Burg: Die Mitwirkenden erwarten sich ein "buntes, lebendiges, unvergessliches Ereignis", sagte Regisseur Moritz Katzmair bei einer Pressekonferenz. Ihn fasziniere vor allem, mit wie viel Herzblut die ehrenamtlichen Mitwirkenden dabei sind. "Die hängen sich richtig rein, übernehmen Verantwortung, die Leidenschaft ist spürbar", sagte er.

1000 Jahre Stadt Burghausen

Das Freilichttheater im August ist einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr der Stadt Burghausen: Vor 1000 Jahren wurde Burghausen zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Es werde viele Programmpunkte geben, sagt Burghausens Bürgermeister Florian Schneider, das Freilichttheater sei dabei einer der größten. Die ganze Stadt werde im Helmbrecht-Fieber sein: Von Helmbrecht-Menüs in lokalen Restaurants bis hin zu einem eigens gestalteten Mittelalterdorf, durch das die Theaterbesucher gehen müssen, um zur Tribüne zu gelangen, sei schon vieles geplant. "Wir wollen die Besucher auf Zeitreise ins 13. Jahrhundert schicken", sagt Produktionsleiter Dominik Gantenhammer.

Elf Aufführungstermine vor 1350 Besuchern sind geplant. Premiere feiert das Stück am Freitag, 8. August. Gespielt wird auch am Samstag, 9., und Sonntag, 10. August, sowie an den darauffolgenden Wochenenden (bis 24. August) von Donnerstag bis Sonntag.

Karten ab Dienstag, 10. Dezember

Der Kartenvorverkauf beginnt bereits ab Dienstag, 10. Dezember. Unter reservix.at, im Burghauser Touristikbüro und im Bürgerhaus werden diese erhältlich sein. Mehr Informationen unter helmbrecht2025.de

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar