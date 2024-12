Freilaufende Hunde im Rieder Stadtpark als häufiges Ärgernis

Im Rieder Stadtpark herrscht das ganze Jahr über reger Betrieb. Täglich anzutreffen sind im Park auch Hundebesitzer, die mir ihrem Vierbeiner einen Spaziergang unternehmen. An mehreren Eingängen des Stadtparks werden Hundehalter auf mehreren Tafeln darauf hingewiesen, ihr Haustier an die Leine zu nehmen.

Nach dem Hundehaltegesetz müssen die Tiere im Ortsgebiet an der Leine oder mit Maulkorb geführt werden. An diese Vorschriften, das ist offensichtlich, halten sich bei weitem nicht alle Hundehalter. Werden die Hundebesitzer auf ihren Verstoß angesprochen, folgt nicht selten die Antwort: "Mein Hund tut ja eh nichts" oder "er will ja nur spielen".

"Das ist schon möglich, aber leider vergessen Hundehalter oft, dass ein Hund ein Tier mit Instinkten ist und jederzeit auch seinem angeborenen Jagdtrieb nachgehen kann oder plötzlich und unvorhersehbar zuschnappen kann, wenn es erschreckt wird", sagt Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP). Hinzu komme, dass viele Kinder, die den Park aufsuchen, Angst vor Hunden jeglicher Größe haben würden. "Schon aus Respekt und dem Schutzgedanken gegenüber ihnen sollten sich alle an die Vorschriften halten. Für mich steht nicht die Sicht des Hundebesitzers, sondern das Sicherheitsgefühl unserer Bürger im Vordergrund", sagt Zwielehner. Die Rieder Sicherheitswache führt regelmäßig Kontrollen im Stadtpark durch. "Die Hundehalter werden angesprochen, aufgeklärt und im Wiederholungsfall gestraft", sagt Zwielehner.

Beschwerden von Jägern

Freilaufende Hunde sind nicht nur im Rieder Stadtpark ein häufiges Ärgernis, auch viele Jäger aus der Region beschweren sich über Hunde, die in ihren Revieren unangeleint unterwegs sind.

"Freilaufende Hunde sind von Jägern einfach nicht gerne gesehen. Wenn ein Jäger einen Hundehalter sieht, der sich nicht an die Regeln hält, dann wird dieser höflich angesprochen und gebeten, den Hund anzuleinen. Dazu zwingen können wir sie aber nicht, denn die Vorschriften machen nicht wir. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist eine Anzeige wegen Grundbesitzstörung. Diese kann aber nur vom Grundbesitzer ausgesprochen werden und das sind nicht immer die Jäger, die ein Revier betreuen", sagt Rieds Bezirksjägermeister Rudolf Wagner.

Zwielehner und Wagner ärgern sich zudem darüber, dass Hundeextrakte oft einfach liegengelassen werden. Besonders für Wildtiere oder Kühe kann das sehr gefährlich werden. Fressen diese den Hundekot, kann das im schlimmsten Fall zum Tode führen. Kot wird nicht nur im Wald oder auf der Wiese einfach liegengelassen, auch in der Rieder Innenstadt findet man immer wieder "Häufchen" auf den Gehwegen. Und das, obwohl im gesamten Stadtgebiet Behältnisse aufgestellt sind, die für jeden das "Sackerl fürs Gackerl" kostenlos zur Verfügung stellen.

Geht man durch Ried, ist offensichtlich, dass der Hundekot nicht entfernt wird. "Gott sei Dank gibt es jedoch viele ordentliche und verantwortungsbewusste Hundehalter, die sich an die geltenden Vorschriften halten", sagt Rieds Bürgermeister.

