"Free Tree"-Festival heuer mit 120 Acts

Das "Free Tree", das größte alternative Musikfestival in Oberösterreich, serviert von 12. bis 14. August in Taiskirchen 120 Acts, bestehend aus nationalen und internationalen Bands, dazu Kulturprogramm mit Workshops und sogar Kinderprogramm.

Überregional bekannt

Für die bereits neunte Auflage des überregional beliebten Festivals arbeitet der Kulturverein Kraut&Ruam auf Hochtouren, nun steht das Line-up fest. Auf der Hauptbühne gastieren unter anderem Granada, Mavi Phoenix, Sharktank, Friedberg, Wallners, Bibiza, Hearts Hearts, Oehl, The Incredible Staggers, Frinc, Please Madame, Euroteuro, Kaltenkirchen, Florence Arman und Fainschmitz. Eine "Elektro-Bühne" steht im Zeichen von Techno, Drum’n’Bass, Goa und Raggatek. Mit dabei sind Hosh, Black Sun Empire, Ace Ventura, Lifeforms, Yowii, Konstantin Sibold, The Upbeats, und Vandal. Eine eigene Hip-Hop-Bühne lockt mit 20 Auftritten, darunter Heinrich Himalaya, Kinetical, B.Ranks.

Auf der Kultur-Bühne: Stefanie Sargnagel, Turbodeli, "Rapper lesen Rapper" und "Der traurige Gärtner". Dazu gibt es eine Zaubershow von "Siegfried & Joy", eine Comedy-Show und einen Poetry Slam. Weitere Infos zum Festival und Tickets gibt es via www.freetreeopenair.at.