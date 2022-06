Frauscher Sensortechnik: Fokus auf mentale Gesundheit der Mitarbeiter

Im Monat Mai drehte sich bei Frauscher Sensortechnik, mit Hauptsitz in St. Marienkirchen bei Schärding, alles rund um die mentale Gesundheit. Fokus-Themen in dem Innviertler Vorzeigebetrieb waren unter anderem Achtsamkeit, Resilienz, Stressreduktion und Zeitmanagement. Eine Glücksforscherin widmete sich in ihrer Präsentation dem Thema, wie man in diesen Zeiten gemeinsam wachsen und Großes bewirken kann.

Eine starke mentale Gesundheit ermöglicht es, mit schwierigen Situation in jeder Lebenslage – auch am Arbeitsplatz – besser umgehen zu können. Solche Momente gab es in den letzten Jahren wohl einige. Darum stand den ganzen Monat Mai über beim Innviertler Unternehmen Frauscher Sensortechnik die mentale Gesundheit der Mitarbeiter:innen im Mittelpunkt. Das Führungsteam setzte zahlreiche Maßnahmen – sowohl online als auch bei persönlichen Treffen.

Team wanderte zusammen

Um die Zusammengehörigkeit am Standort in St. Marienkirchen bei Schärding weiter zu stärken, wurde etwa ein gemeinsamer Wandertag organisiert. Auch in den globalen Niederlassungen von Frauscher Sensortechnik, etwa in Frankreich und Indien, wurden gemeinsame Events veranstaltet. "Uns allen ist bewusst, dass man seinem Körper mit gesunder Ernährung und Sport viel Gutes tut. Für unsere mentale Gesundheit nehmen wir uns aber leider oft viel zu wenig Zeit. Als Arbeitergeber ist es für uns essentiell, dass es allen Mitarbeiter:innen sowohl physisch als auch psychisch gut geht. Darum haben wir bei Frauscher den ‘Mental Health Awareness’-Monat mit vielen Maßnahmen veranstaltet", so Michael Thiel, CEO von Frauscher.

Einen Tag extra Urlaub

Neben den Fokus-Themen und lokalen Aktivitäten gab es für alle Mitarbeiter:innen weltweit am 13. Mai einen bezahlten Urlaubstag extra, um mehr Zeit für Familie, Hobbys und Erholung zu haben. Die zahlreichen Initiativen sollten es allen ermöglichen, sich auf das Thema mentale Gesundheit zu konzentrieren und sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Es ist bereits das zweite Mal, dass Frauscher dieses Thema in den Fokus rückt. Und es wird wohl auch nicht das letzte Mal sein, denn die Initiative soll bereits kommendes Jahr fortgeführt werden. "Einer unserer Unternehmenswerte ist ‘in touch’ und das ist für uns nicht nur ein Motto, sondern eine Verantwortung", so Thiel.