" Frauenhaus Innviertel ist nach wie vor zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar

Der zweite Lockdown, der am Dienstag, 17. November in Kraft tritt, wird auch für viele Familien wieder zur Belastungsprobe.

Laut Information des Frauenhauses Innviertel schlagen viele Frauenschutzorganisationen Alarm. Durch das „ständige Aufeinanderhocken“ steige die Gewalt an Frauen. Bei telefonischen Beratungen würden manche Frauen ihre Hoffnungslosigkeit und Ängste ausdrücken. Mit ein Grund dafür sei, dass fälschlicherweise angenommen wird, dass auch Frauenhäuser von den Schließungen im Zuge des Lockdowns betroffen wären.

Jederzeit erreichbar

„Das genaue Gegenteil ist der Fall“, sagt Ursula Walli, die Leiterin des Frauenhauses Ried. „Wir wissen, dass wir in familiären Krisenzeiten eine besonders wichtige Anlaufstelle für Frauen und Kinder, die Gewalt ertragen müssen, sind. Unser Frauenhaus ist nach wie vor zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar. Jede Frau, die Schutz benötigt, ist herzlich willkommen“, sagt Walli und fügt hinzu: „Natürlich gelten bei uns hohe Hygiene-Standards. Die Befürchtungen, sich mit Covid-19 anzustecken sind nicht anders zu bewerten als in vergleichbaren Lebensbereichen.“ Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses seien in der Covid-19-Prävention bestens geschult. „Unsere Türen stehen den Frauen offen. Bevor die Situation daheim endgültig kippt, scheuen Sie sich bitte nicht davor, zu uns zu kommen“, appelliert Walli direkt an Betroffene.

Das Frauenhaus Innviertel ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07752/71733 erreichbar.