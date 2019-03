Frauenhaus in Ried wird nicht im "Brauereipark" gebaut

RIED. Neuer Standort wird geprüft - Baubeginn soll noch heuer sein.

Die Vizebürgermeister Thomas Dim (FP) und Gabriele Luschner (VP) mit Stadtchef Albert Ortig (VP) und Grünen-Fraktionsobfrau Ingrid Oberwagner bei der gestrigen, kurzfristig einberufenen, Pressekonferenz Bild: Streif

Es ist ein zähes Ringen um den wichtigen Standort für den vom Land Oberösterreich zugesagten und finanzierten Neubau des Frauenhauses Innviertel in Ried. Wie die OÖN bereits am Mittwoch exklusiv berichtet haben, soll Bürgermeister Albert Ortig (VP) bei der Suche nach einem Alternativstandort fündig geworden sein. Ursprünglich hätte der Neubau im sogenannten "Brauereipark" erfolgen sollen, wegen eines negativen Bescheids des Landes sind diese Planungen aber vom Tisch. Mit den Anrainerprotesten habe das aber in keiner Weise zu tun, betonte Ortig am Mittwoch bei einer sehr kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

"Konstruktive Gespräche"

"Wir haben mehrere Grundstücke genau begutachtet. Jetzt haben wir ein passendes gefunden, das der Gemeinde gehört und wo die grundsätzlichen Voraussetzungen für einen Neubau passen müssten", sagte Ortig. Er habe sehr konstruktive Gespräche mit SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer geführt. "Oberste Priorität hat, dass der Standort anonym bleibt", betonte der Stadtchef, der von einem Baubeginn im Laufe des heurigen Jahres ausgeht. "Landesrätin Gerstorfer hat mich eindringlich ersucht, die Voraussetzungen für dieses Projekt so rasch wie möglich zu schaffen."

Das Grundstück, dessen Lage den OÖN bekannt ist, soll für 25 Jahre um einen symbolischen "Erinnerungseuro" von der Stadtgemeinde Ried zur Verfügung gestellt werden.

"Ich bin froh, dass wir diese so wichtige Sozialabteilung in Ried halten können", sagte FP-Vizestadtchef Thomas Dim, der Kritik an der Bürgerinitiative "Brauereipark" übte: "Mit Dialog hat das nichts zu tun. Es wurden einfach Halbwahrheiten im Internet verbreitet, nur um Aufruhr zu stiften. Ich kenne einige der Initiatoren sogar persönlich, dass sich nie jemand persönlich bei mir erkundigt hat, ist schade."

Grüne: "Wurden nicht eingebunden"

Grünen-Fraktionsobfrau Ingrid Oberwagner hingegen kritisierte, wie auch die SP und NEOS (siehe Artikel unten), dass ihre Partei bisher nicht in die Vorgespräche über den geplanten Standort eingebunden war. "Wir wissen selber noch nicht einmal, wo sich der Standort befinden soll. Unabhängig davon, muss es am Ende des Tages aber darum gehen, dass wir in Ried ein neues Frauenhaus erhalten, weil es eine enorm wichtige soziale Einrichtung ist", sagte Ingrid Oberwagner.

Dass die Leitung des Frauenhauses bisher noch nicht in die Gespräche eingebunden wurde, räumte Ortig gestern ein. "Das war wegen der Kurzfristigkeit noch nicht möglich, aber es ist vereinbart, dass alle wesentlichen Infos von der Sozialabteilung des Landes Oberösterreich mit den Verantwortlichen des Frauenhauses besprochen werden."

SP und NEOS: „Das war eine absolute Schnellschussaktion“

„Wir von der SP haben bisher kein Schreiben mit einer negativen Stellungnahme des Landes gesehen“, zeigte sich Rieds SP-Fraktionsobfrau über das Vorgehen von Stadtchef Ortig verärgert. Steffan spricht von einer „absoluten Schnellschussaktion“, da die politischen Mitbewerber bisher überhaupt nicht in die Pläne für den neuen Standort eingebunden wurden. „Das war auch der Grund, warum wir nicht an der Pressekonferenz teilgenommen haben. Das war doch eine einzige „Ho-ruck-Aktion“, sagt Steffan.

„Wir wurden überhaupt nicht informiert. Zur ‘Behübschung’ besetzen wir sicher keine derart kurzfristig einberufene Pressekonferenz“, sagt Elisabeth Kitzmüller von den NEOS Ried. „So kann es in der Rieder Stadtpolitik nicht weitergehen, es liegt Zündstoff in der Luft“, so Kitzmüller.

Die Gemeinderatssitzung am Donnerstag (18.30 Uhr) könnte daher brisant und emotional werden.

Sabine Steffan, SP-Fraktionsobfrau

1 Kommentar Kochloeffel (820) 27.03.2019 19:23 Uhr GRÜNE, SP und NEOS wurden nicht in die Gespräche über den neuen Standort eingebunden ..Die Bürgerinitiative hat im Internet Halbwahrheiten verbreitet nur um Aufruhr zu stiften...welche ?) Fühlt sich da wer übergangen ?

Eigentlich hätten die Bürger bereits vor Einbringung des Antrags auf Umwidmung, also vor 13.12.18, informiert werden sollen !

Der Antrag wurde dann ja auch fast einstimmig (1 Stimmenthaltung) abgehakt. Wenn sich wer übergangen gefühlt haben soll dann doch die Bürger !Und dass man eine Umwidmung eines Parks in Bauland nicht widerspruchslos hinnimmt ist auch durchaus verständlich ! Die Damen und Herren im Gemeinederat sollten doch die Anliegen der Bürger vertreten oder liege ich da falsch ? Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



