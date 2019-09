Frauenhaus für Braunau in greifbare Nähe gerückt

Seit 2008 ist es Renate Manns Bestreben, ein Frauenhaus in Braunau zu errichten. Mit verschiedenen Aktivitäten wurde die Forderung immer wieder untermauert. Nun tragen ihre Bemühungen Früchte: SP-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer stellte in Aussicht, dass in Braunau mittelfristig ein zweites Frauenhaus im Innviertel entsteht – eines besteht bereits in Ried.

Liegenschaft gesucht

In einem Schreiben hat SP-Landesrätin Gerstorfer Braunaus Bürgermeister Hannes Waidbacher (VP) ersucht, den "Verein Frauenhaus" bei der Suche nach einem geeigneten Standort in Braunau zu unterstützen und zu prüfen, ob eine geeignete Liegenschaft durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt werden kann. Das Projekt findet seine volle Unterstützung, erwidert Bürgermeister Waidbacher: "Es freut mich, dass eine Realisierung in Aussicht gestellt wird. Mein Dank gilt allen, die sich unermüdlich für dieses leider so wichtige Vorhaben einsetzen. Wir werden den Verein bei der Suche nach einem geeigneten Standort bestmöglich unterstützen."

Drei Frauenhäuser in OÖ

Auch SPÖ-Bezirksvorsitzende Gabriele Knauseder freut sich über den Meilenstein: "Mehr als zehn Jahre hat sich Renate Mann für dieses Vorhaben eingesetzt, nun kann es realisiert werden."

In den nächsten Jahren sollen drei zusätzliche Frauenhäuser in ganz Oberösterreich entstehen.

Den Verein "Frauenhaus Braunau" gibt es seit 2010, er hat bei Veranstaltungen auf die Thematik aufmerksam gemacht und auch Unterschriften gesammelt.