Frauenförderpreis für das Krankenhaus in Ried

Kreative Lösungen für die individuelle Lebenssituation in Form von Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Weiterbildung oder den Wiedereinstieg ins Berufsleben bietet das Krankenhaus Ried seinen Mitarbeitern. Dafür wurde das Spital jetzt mit dem oberösterreichischen Frauenförderpreis 2023 in der Kategorie "Öffentliche Einrichtungen/Krankenhäuser" ausgezeichnet.

"Herausragende Aktivitäten und besonderes Engagement für die Gleichstellung von Frauen in Oberösterreich" sind die Kriterien für die Vergabe dieser Auszeichnung, die vom Kompass Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere im Auftrag von Frauenreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) vergeben wird. Von den mehr als 1700 Mitarbeitern des Rieder Krankenhauses sind 78 Prozent Frauen, mehr als die Hälfte davon arbeitet in Teilzeit. "Rund 700 individuelle Arbeitszeitmodelle sowie die Möglichkeit persönlicher Auszeiten unterstützen die Mitarbeiterinnen in allen beruflichen und privaten Situationen", heißt es in einer Presseaussendung des Spitals.

Gleichberechtigung fördern

Ein umfangreiches Kinderbetreuungsangebot unterstützt Mütter, von der Krabbelstube über Tagesmütter bis hin zur Ferienbetreuung im Sommer. "Als Unternehmen haben wir die Verantwortung und auch das Potenzial, die Gleichberechtigung von Frauen aktiv zu fördern und zu unterstützen. Das ist für uns nicht nur ein Weg, um auch in Zukunft für gut qualifizierte Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, sondern auch ein gesellschaftlicher Auftrag", sagt Clara Wenger-Stockhammer, die im Krankenhausvorstand das Personalmanagement leitet. "Der überwiegende Teil unserer Mitarbeitenden sind Frauen, deshalb sind uns die Themen, die Frauen bewegen, auch sehr wichtig. Der Frauenförderpreis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagt Johann Minihuber, Geschäftsführer des Rieder Spitals.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper