"Frauen sind die Heldinnen der Krise, aber sie sind meist nicht sichtbar"

Sie wollte nach einem "Rückzugsjahr" gerade so richtig durchstarten, als Corona zum großen Spielverderber wurde. Doch für Claudia Novak war damit die Arbeit nicht getan. Jetzt will die promovierte Rechtsanwältin als Unternehmensberaterin und Coach mit ihrer Firma "Women On Stage" loslegen. Denn ihr Thema, Frauen ins Rampenlicht zu rücken, wird wichtiger.