Frauen-GEHspräche zum 100-Jahr-Jubiläum

Sein 100-Jahr-Jubiläum feiert der Club Soroptimist International Austria in diesem Jahr. Der Rieder Club Ried-Innviertel feiert mit und veranstaltet am 23. und 24. Juli Frauen-GEHspräche. In Wanderungen durch das Innviertel soll auf die Belange von Frauen aufmerksam gemacht werden.

Das Jubiläum steht unter dem Motto "Road to Equality", dadurch soll auf das Bemühen um Chancengleichheit für Frauen hingewiesen werden. Die Rieder Clubpräsidentin Cordula Breit-Menschick lädt alle Interessierten ein, an der Tour teilzunehmen: "Jeder ist herzlich eingeladen, uns auf unserer ‘Road to Equality’ zu begleiten. Neben dem gemeinsamen Wandern und Austauschen geht es darum, möglichst viele Menschen zu mobilisieren, um für die soroptimistischen Ziele einzutreten."

Festakt am Rieder Kirchenplatz

Die GEHspräche starten am 23. Juli, 14 Uhr, mit dem Taufkapellen-Rundweg in Eberschwang und anschließendem Festakt um 18 Uhr bei der Bücherbox am Rieder Kirchenplatz. Am 24. Juli, 9.30 Uhr, wird von Neuhofen nach Waldzell gewandert und der "Road-to-Equality"-Katalog – sinnbildlich wie das olympische Feuer – an einen Salzburger Club übergeben. Die Tour wurde am 26. Juni in Wien gestartet und führt 100 Tage lang durch alle Bundesländer, um dabei mindestens 100.000 Menschen zu erreichen.