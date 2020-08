Frauen, das schwache Geschlecht?

Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen? Welche Strategien der Gleichstellung gibt es? Welches Bild vermitteln Frauen in Comics? In welchen Ländern haben Frauen das politische Sagen? Hat die Corona-Pandemie Frauen und Männer in frühere Rollenfixierungen zurückgedrängt?

Umfassende Fragen wie diese werden bei den diesjährigen Braunauer Zeitgeschichte-Tagen diskutiert. Diese finden heuer von Donnerstag, 24., bis Sonntag, 27. September, im Kulturhaus Gugg statt. Nicht nur die Geschichte von Frauen seit etwa 1900 wird in den Fokus rücken, auch die heutige Zeit wird thematisiert, denn auch mit virulenten Problemstellungen der aktuellen Frauen- und Geschlechterdiskussion wird man sich beschäftigen. Zugesagt haben zahlreiche Fachleute, die versuchen, Antworten auf Fragen nach Geschlechterperspektiven im internationalen Kontext und Fragen nach Strategien der Gleichstellung zu geben. Auch die Corona-Pandemie wird die Tagung prägen, nicht nur mit Maßnahmen, die eingehalten werden müssen, sondern auch thematisch. Denn im Zusammenhang mit Corona wird viel über einen gesellschaftlichen Rückschritt zu früheren Rollenfixierungen geschrieben und geredet, auch in diese Diskussion wird eingestiegen.

Das Frauenmuseum Hittisau bekommt Aufmerksamkeit, aber auch das Bezirksmuseum Herzogsburg und die gesamte Stadt Braunau. Denn die Tagung wird ergänzt durch eine Ausstellung und durch einen Stadtplan, mit dem Punkte in Braunau aufgesucht werden können, die in besondere Beziehung zu Frauen gesetzt werden.

Hoffen trotz Corona

In Zeiten wie diesen ein vielfältiges Programm anzukündigen, das vielleicht wegen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit nicht in die Tat umgesetzt werden könne, sei natürlich mit gewissem Risiko verbunden. "Wir bekennen uns aber zum Satz ,Die Hoffnung stirbt zuletzt’ und hoffen, zahlreiche interessierte Gäste bei unserer Tagung begrüßen zu dürfen", sagt Florian Kotanko, Obmann des Vereins für Zeitgeschichte Braunau.

Der Eintritt zur Tagung ist wie immer frei, heuer allerdings mit einer Anmeldung verbunden. Nur 90 Personen dürfen derzeit im Kulturhaus Platz nehmen, die ersten 90 Interessierten, die sich ab Anfang September online unter zeitgeschichte-braunau.at anmelden, bekommen auch einen Sitzplatz zugewiesen. Abstand halten, Mundschutz tragen, bis man sitzt, Desinfektion der Hände gilt auch bei den diesjährigen Zeitgeschichte-Tagen.