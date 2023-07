Frau verletzte sich bei Sturz in die Donau

Als sie nach ihrem Reisekoffer sehen wollte, der noch im Bereich der Kaimauer stand, übersah die Frau eine Leine, mit dem das Schiff ordnungsgemäß an Land befestigt war. Die 58-Jährige stolperte über die Leine und stürzte vier Meter tief in die Donau. Ein aufmerksamer Busfahrer beobachtete den Vorfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Die Besatzungsmitglieder des Schiffs konnten die Frau sichern, die sich zwischen der Kaimauer und der Bordwand des Schiffs befand. Anschließend wurde die Frau von der Freiwilligen Feuerwehr Passau und den Besatzungsmitgliedern geborgen. Die Verunglückte war ansprechbar und wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 35 Rettungskräfte vor Ort.

