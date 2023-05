Ehefrau bei Unfalldrama getötet: Geld- und Haftstrafe

Es war ein Unfall, der viele Menschen aus Mattighofen und Feldkirchen erschütterte. In der Nacht auf den 22. Jänner 2023 schlitterte das Auto eines Ehepaares bei winterlichen und eisglatten Straßenverhältnissen im Stadtgebiet von Mattighofen in den Kühbach, der an dieser Stelle rund fünf Meter breit ist und etwa brusthoch Wasser führte, die OÖN haben berichtet. Der 60-jährige Lenker konnte sich in letzter Sekunde aus dem Fahrzeug befreien, seine Ehefrau (54) blieb im Auto eingeschlossen. Helfer und Einsatzkräfte, die nur wenige Minuten später an der Unfallstelle eintrafen, konnten die Innviertlerin nicht mehr retten. Die Frau ertrank im Auto, aus dem sie nicht rechtzeitig befreit werden konnte.

Mehr zum Thema Innviertel Auto stürzte in Bach: Beifahrerin starb MATTIGHOFEN. Eine Innviertlerin kam in der Nacht auf Sonntag bei einem tragischen Verkehrsunfall in Mattighofen ums Leben. Auto stürzte in Bach: Beifahrerin starb

Grob fahrlässige Tötung

Am Donnerstag musste der trauernde Ehemann den schweren Gang vor das Landesgericht antreten. Vorgeworfen wurde dem Beschuldigten grob fahrlässige Tötung, da er beim Unfall rund 1,25 Promille Alkohol im Blut hatte, zudem war die zulässige Profiltiefe der Reifen unterschritten.

Das Ehepaar hatte vor dem Unfall eine Geburtstagsfeier besucht. Nachdem man trotz wiederholter Versuche kein Taxi erreichte, entschloss sich das Ehepaar doch noch dazu, nach Hause zu fahren, obwohl ursprünglich geplant gewesen war, bei Freunden zu übernachten. Grund dafür dürfte ein starker Hustenanfall des 60-Jährigen gewesen sein.

Reumütiges Geständnis

Bei der Heimfahrt kam es zu der furchtbaren Tragödie. Der Beschuldigte legte ein reumütiges Geständnis ab. Er habe die Liebe seines Lebens verloren, es tue ihm unendlich leid. Richterin Claudia Grillneder verurteilte den Mann zu fünf Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe in der Höhe von 1800 Euro. Der Beschuldigte nahm die Strafe sofort an, das Urteil ist bereits rechtskräftig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif